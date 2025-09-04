В Подмосковье рассказали, сколько недоношенных детей спасли в этом году

В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения, объединяющая Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, шесть перинатальных центров и 24 роддома. Об этом напоминает пресс-служба областного Минздрава.

© Вести Подмосковья

Врачи имеют возможность оказывать своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала 2025 года врачи-неонатологи спасли более 3,4 тысячи недоношенных детей, в том числе 170 с экстремально низкой массой тела менее 1,5 кг.

Подробная информация о системе родовспоможения Московской области доступна на сайте «Стань мамой в Подмосковье». Также доступен бесплатный единый колл-центр 8 800 550-30-03 с 08:00 до 20:00 ежедневно.