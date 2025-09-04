Как в России проверяют жизненно важные препараты

70% жизненно важных препаратов в России отечественного производства. Но в ходе импортозамещения важно не только производить, но и контролировать качество лекарственных средств. Во всех федеральных округах страны действуют лаборатории для проверки медикаментов, передает корреспондент «МИР 24 Роман Паршинцев.

Если в этом лекарстве есть хоть капля воды, колба с реактивами окрасится в цвет йода, говорит провизор Лилия. В московской лаборатории Росздравнадзора ежедневно проводят экспертизы качества лекарственных средств по десяткам физико-химических и биологических параметров.

«В данном исследовании показано, что воды в препарате нет. Поэтому препарат выдерживает испытания и соответствует требованиям нормативного докумета.

Проверки могут длится от нескольких дней до нескольких месяцев, включая исследования, которые проводятся с помощью лабораторных мышей и кроликов. Всего в стране 13 таких центров, в каждом федеральном округе. В них исследуют лекарства, которые только собираются поступить в продажу, и те, что уже продаются в аптечной сети.

«С этого года мы начали проводить контроль качества инновационных генетерапевтических лекарственных препаратов. Например, был выпущен российский инновационный препарат для лечения болезней Бехтерева. Такие лекарственные препараты предназначены для лечения орфанных редких заболеваний, особенно для детей, для спинальной мышечной атрофии.

На особом контроле у Росздравнадзора своевременность обеспечения граждан необходимыми лекарствами и доступность во всех уголках страны. Сегодня все фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных селах, где нет аптек, имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, как это ФАП в Татарстане.

Салим Гумеров пенсионер, хотя и работает водителем школьного автобуса. С открытием нового ФАПа в их селе теперь не нужно ехать в район за лекарствами.

«Мы постоянно обращаемся. И днем, и ночью звоним, рассказал водитель школьного автобуса Салим Гумеров.

Фельдшер Ильсия Усманова работает здесь 35 лет. Говорит, раньше был деревянный медпункт, который топили дровами. Их село растет: есть школа, детсад, дом культуры, четыре года построили этот новый ФАП со всей необходимой аппаратурой для исследований.

«Мы привозим, например, федеральные, региональные. Мы в тот же день раздаем, люди уже знают. Мы и рецепты пишем, отметила фельдшер Ильсия Усманова.

Доступность качественных лекарств важнейшая задача Росздравнадзора и для страны в целом. В рамках импортозамещения сегодня 70% всех жизненно-важных препаратов уже российского производства.