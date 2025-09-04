Врачи спасли уральца, череп которого расколола стрела строительного крана

В Свердловской области врачи сразу нескольких больниц боролись за жизнь 57-летнего пациента, череп которого раскроила стрела строительного крана.

Несчастье случилось в Серове. В критическом состоянии мужчина поступил в единственное на севере региона стационарное отделение скорой помощи на базе городской больницы. Там с помощью КТ оперативно определили расположение повредивших мозг костных отломков, стабилизировали пострадавшего. Далее к работе подключились профильные специалисты из Екатеринбурга: на телеконсультации они подтвердили, что больного нужно перевезти в ближайший межмуниципальный медицинский центр в Нижнем Тагиле. Там его ожидала операционная бригада, которая удалила отломки костей черепа и образовавшиеся гематомы, восстановила целостность твердой мозговой оболочки.

"Во многих случаях время - решающий фактор. Выстроенный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, современное оборудование, которое есть даже на периферии, телемедицинские технологии - вот ключевые элементы, благодаря которым удается спасать свердловчан", - говорит и.о. главврача нижнетагильской ГБ №1 Константин Нечаев.

Сейчас мужчину уже выписали - он снова учится говорить, начинает двигать пострадавшими конечностями.