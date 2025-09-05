К врачам обратился подросток весом 228 килограммов

В России наблюдается всплеск постановки диагноза «ожирение» у детей, рассказала детский эндокринолог Оксана Пилипенко. Данными она поделилась на сайте Минздрава Новосибирской области.

© unsplash

По словам Пилипенко, ожирение есть у 10 процентов детей в России, еще около 13 процентов имеют избыточную массу тела. Она отметила, что таких диагнозов стало больше после пандемии коронавируса, из-за которой многие испытывали стресс и меньше двигались. Врач добавила, что избыточный вес может появиться из-за психологических проблем, генетических заболеваний и эндокринных патологий, а также из-за примера, который подают родители.

Руководитель Городского детского центра эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1 добавила, что самый большой вес, который был зафиксирован у их пациента, составил 228 килограммов. Подросток обратился к врачам за помощью в возрасте 16 лет.

«С таким весом подростку была показана бариатрическая хирургия. Ему было рекомендовано оформить инвалидность», — заключила Пилипенко.

