Обращения по доступности медпомощи в регионах будут рассматривать быстрее

Сроки рассмотрения обращений граждан региональными минздравами по вопросам качества и доступности медицинской помощи необходимо сократить на законодательном уровне. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.

"Считаю, что надлежит внести изменения в федеральное законодательство, которое обяжет региональные минздравы в короткие сроки рассматривать обращения граждан по вопросам госпитализации и по вопросам доступности медицинской помощи. 30 дней, предусмотренные для ответа на обращение, для ситуации, связанной с сохранением здоровья и жизни человека, - это вообще невозможно. Когда у человека беда, когда он нуждается в помощи, у него нет времени ждать, его надо спасать", - сказала она.

Парламентарий обратила внимание, что режим чрезвычайной ситуации включается сразу.