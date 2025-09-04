Обращения по доступности медпомощи в регионах будут рассматривать быстрее

Сроки рассмотрения обращений граждан региональными минздравами по вопросам качества и доступности медицинской помощи необходимо сократить на законодательном уровне. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.
"Считаю, что надлежит внести изменения в федеральное законодательство, которое обяжет региональные минздравы в короткие сроки рассматривать обращения граждан по вопросам госпитализации и по вопросам доступности медицинской помощи. 30 дней, предусмотренные для ответа на обращение, для ситуации, связанной с сохранением здоровья и жизни человека, - это вообще невозможно. Когда у человека беда, когда он нуждается в помощи, у него нет времени ждать, его надо спасать", - сказала она.
Парламентарий обратила внимание, что режим чрезвычайной ситуации включается сразу.
"А если пациенту отказано в госпитализации, если человек с неясным диагнозом находится в больнице, месяц его состояние ухудшается, и никто не проводит ТМК (телемедицинская консультация - прим. ТАСС), как нужно реагировать на эти вопросы? На мой взгляд, в очень коротком алгоритме. Поэтому мной будут предложены изменения в законодательство, которые установят сокращенные сроки рассмотрения таких обращений. Поэтому, если мы установим требование на уровне закона, которое будет обязанностью, это будет безусловно и одинаково обеспечивать защиту пациента и врача в любых ситуациях", - заключила Яровая.