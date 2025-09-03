«90 процентов не знают о диагнозе». Что за скрытая эпидемия поражает россиян

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — одно из самых распространенных, смертоносных и при этом наименее узнаваемых заболеваний. В России труднее всего приходится социально уязвимым группам — заболевание чаще поражает людей с низким уровнем доходов. Поскольку официально ХОБЛ не входит в список социально значимых заболеваний, государственная помощь запаздывает: бесплатные лекарства пациенты начинают получать только после оформления инвалидности. А до этого момента многим просто не по карману покупать жизненно необходимые препараты. О масштабах проблемы и о том, почему миллионы пациентов узнают о своем диагнозе слишком поздно, «Ленте.ру» рассказал академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

— Сколько россиян болеют ХОБЛ? Это актуальная для страны проблема?

Сергей Авдеев: Чрезвычайно актуальная. ХОБЛ — болезнь курильщиков, затрагивающая людей старше 35 лет. Мировые эпидемиологические исследования показывают, что от 7 до 15 процентов населения в разных странах страдают этим заболеванием. Если взять даже минимальную оценку, в России это около 10 миллионов человек.

— Официальная статистика говорит, что зарегистрированных больных — 877 тысяч. Почему такая разница?

Именно в этом и заключается главная проблема — тотальная недооценка ситуации. Реальная цифра превышает официальную примерно в 10 раз. Это значит, что около 90 процентов больных в России не знают о своем диагнозе. И это общемировая тенденция: в мире не диагностировано 70-90 процентов случаев.

Отсутствие диагноза не означает отсутствие болезни. ХОБЛ медленно прогрессирует и сокращает продолжительность жизни пациента в среднем на восемь-девять лет. Одна из главных опасностей ХОБЛ — высокая смертность.

По данным ВОЗ, если еще десять лет назад ХОБЛ была пятой причиной летальности в мире, то сейчас она занимает третье место, уступая только ишемической болезни сердца и инсульту.

В разных странах статистика может отличаться, но в России число пациентов с ХОБЛ продолжает расти, и смертность от этого заболевания остается высокой. В нашей стране ХОБЛ стоит на пятой-шестой позициях среди причин смертности.

— Почему миллионы людей не знают о своем заболевании?

Причин несколько, и они действуют одновременно. Нередко пациентам ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит» — у нас в стране статистика по этому заболеванию раза в два завышена. Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ. Именно поэтому необходимо массово проводить спирометрию всем курящим людям старше 40 лет. Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще.

Но проблема не только в системе здравоохранения. Чаще всего сами пациенты не обращаются вовремя за помощью. Например, человек, который курит и работает на вредном производстве, начинает кашлять. Он списывает это на обычный кашель курильщика, хотя такого понятия в медицине не существует, — на самом деле это уже проявление хронического воспаления. Или он начинает задыхаться при ходьбе, но считает, что в 50-60 лет одышка — это нормально. Это огромное заблуждение. В таком возрасте человек не должен испытывать трудностей с дыханием при обычной нагрузке. Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и значительно улучшить прогноз, поэтому так важно не списывать симптомы на возраст и вовремя обратиться к врачу.

— Значит, диагноз чаще ставят на поздних стадиях?

К сожалению, да. К врачу обращаются, когда болезнь уже серьезно мешает жить. Поэтому в структуре заболеваемости преобладают тяжелые, запущенные формы. Обострения ХОБЛ, требующие госпитализации, представляют собой крайне серьезную проблему. Каждое такое обострение ведет к необратимой потере функции легких и существенному снижению качества жизни пациента. Период восстановления после обострения занимает от двух до трех месяцев, а последствия могут быть катастрофическими.

После одного тяжелого обострения пятилетняя выживаемость пациентов составляет всего около 40 процентов.

— Можно ли ХОБЛ назвать продвинутой стадией бронхита, пневмонии или другой болезни легких?

Нет, это самостоятельное заболевание. Оно имеет свои причины, механизмы развития и клинические проявления. Это отдельная нозологическая форма. Многие не знают, что ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких. Но большинство людей понимают, что такое хронический бронхит и эмфизема. При хроническом бронхите воспаляются слизистые дыхательных путей. При эмфиземе разрушаются альвеолы — ткань легких, в которой появляются «дырки». Оба заболевания — хронический бронхит и эмфизема — лежат в основе ХОБЛ. Таким образом, ХОБЛ — это не только воспаление дыхательных путей, но и их сужение, обструкция, что в переводе с греческого означает «препятствие».

— Передается ли болезнь по наследству?

ХОБЛ считается приобретенным заболеванием, хотя в редчайших случаях может встречаться и генетическая предрасположенность, например, при дефиците альфа-1-антитрипсина. Но такие случаи составляют менее одного процента от общего числа больных. Чаще всего возникновение заболевание связано с воздействием внешних факторов.

— Кто входит в группу риска?

Болезнь затрагивает в основном людей старше 35 лет с длительным стажем курения. Однако есть и другие группы риска: люди, работающие во вредных условиях, — шахтеры, сварщики, работники сельского хозяйства и обрабатывающих производств — то есть те, кто вынужден вдыхать на рабочем месте повреждающие частицы и газы.

— Есть ли связь с социально-экономическим статусом?

Мировая статистика показывает, что чем ниже доход и социальный статус, тем выше риск развития ХОБЛ. Чем меньше человек зарабатывает, тем меньше он заботится о своем здоровье и тратит на его поддержание.

То есть для развития хронической обструктивной болезни легких значимы несколько факторов. Мужчины болеют чаще из-за более высокого пристрастия к курению. Люди рабочих профессий больше подвержены риску из-за условий труда.

Возраст также играет роль: чем старше человек, тем выше вероятность развития ХОБЛ. Но курение, безусловно, главная причина

— В каких российских регионах больше всего болеют?

В России больше больных на востоке страны. Возможно, это связано с климатом. Холод и суровые условия влияют на развитие болезни.

— У пациентов есть проблемы с лечением?

Главная трудность — финансовая. Хотя лечение ХОБЛ не такое дорогое, как, например, терапия туберкулеза или онкологических заболеваний, оно все же требует постоянных затрат. Основу лечения составляют ингаляционные препараты для длительной поддерживающей терапии, которые нужно принимать постоянно.

За последние 10 лет в лечении ХОБЛ произошел настоящий прорыв. Появились лекарства, которые реально уменьшают количество обострений, улучшают функцию легких, качество жизни и даже повышают выживаемость пациентов. Эффективность этих препаратов доказана.

Но здесь мы сталкиваемся с парадоксом: несмотря на эффективность лечения, многие пациенты не могут его получить.

Государство обеспечивает лекарствами только тех, кто уже получил инвалидность. Остальные больные вынуждены самостоятельно оплачивать свою терапию, что для многих становится непосильной финансовой ношей.

— Сколько стоит курс лечения?

Важно понимать, что ХОБЛ — хроническое заболевание, при котором речь идет не о курсе, а о постоянной поддерживающей терапии. Это ежедневное лечение, которое становится частью жизни пациента. Если говорить о стоимости, то один стандартный ингалятор обходится в среднем в три-четыре тысячи рублей в месяц. Умножаем на 12 месяцев — получается 40-50 тысяч рублей ежегодно. Для многих пациентов, особенно пенсионеров или людей с невысоким доходом, это становится серьезным финансовым бременем.

— Есть ли экономический смысл обеспечивать пациентов лекарствами за государственный счет?

Мы с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины и терапии подсчитали, что ущерб от ХОБЛ составляет около 400 миллиардов рублей в год. Это примерно 0,3 процента валового национального дохода.

— Можно ли уменьшить этот ущерб с помощью лечения? Да, можно. Для обеспечения пациентов самыми эффективными тройными комбинациями препаратов потребуется примерно 9-10 миллиардов рублей.

Сравните 10 и 400 миллиардов. Это несопоставимые цифры. Поэтому лечение таких пациентов имеет смысл в том числе с экономической точки зрения. Чем раньше мы начнем лечение, тем больше пользы принесем

Больные будут жить дольше, и их жизнь станет более активной и качественной. Уменьшится количество потерянных трудодней. Это выгодно и с экономической стороны, и с социальной, и просто по-человечески.

— Включение ХОБЛ в число социально значимых заболеваний официально рассматривалось?

Работа уже ведется на разных уровнях. Мы видим поддержку со стороны Государственной Думы, Совета Федерации и профильного комитета.

Наша цель — не только добиться официального признания социальной значимости ХОБЛ, но и создать федеральную программу, которая будет включать раннюю диагностику через скрининг групп риска, проведение функциональных исследований, спирометрии, рациональное ведение пациентов и, что наиболее важно, обеспечение лекарственными препаратами всех пациентов, а не только тех, кто уже получил инвалидность.

— Вы ожидаете роста заболеваемости?

По расчетам Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, к 2030 году число заболевших может достичь трех миллионов человек. Это официальный прогноз, основанный на текущей тенденции роста диагностики ХОБЛ. В 2024 году зарегистрировано 877 тысяч случаев, в 2025 году — 1072 тысячи. Но это рост не самой болезни, а именно выявляемости. Нам предстоит большая работа, чтобы помочь миллионам людей, которые уже больны, но еще не знают об этом.