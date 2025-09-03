Как отправиться в санаторий за счет государства

Санатории дают возможность восстановиться после операции или болезни, укрепить иммунитет и просто отдохнуть. О том, кто может отправиться туда за счет государства, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Бесплатная путевка в санаторий положена, в частности, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам войны, гражданам, которые награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя", и пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС. Полный список льготных категорий можно найти на "Госуслугах".

Также в ряде регионов действуют дополнительные программы: местные власти предоставляют путевки бесплатно или со скидкой многодетным семьям, донорам крови и т. д.

«Пенсионерам МВД и Росгвардии путевки предоставляют ведомственные санатории этих структур», — уточняется в публикации.

При этом для военнослужащих действуют особые условия: при реабилитации после болезни путевка бесплатная, а в остальных случаях необходимо заплатить 25% или 50% от ее стоимости.

Что касается оформления путевки в санаторий, потребуется получить справку по форме 070/у у терапевта в частном медцентре или в государственной поликлинике, затем подавать заявление и документы через "Госуслуги", отделение Соцфонда или МФЦ. Заявление рассматривается не больше восьми рабочих дней, ответ должен прийти в личный кабинет на "Госуслугах" или на электронную почту.

«Путевку выдадут не позднее чем за 18 дней до заезда (для людей с инвалидностью, в том числе детей, - за 21)», — предупредили в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Там также рассказали, что стандартный курс лечения длится 18 дней, для детей с инвалидностью - 21 день, а для пациентов с травмами спинного или головного мозга - от 24 до 42 дней.

«Эти сроки закреплены в законе о социальной помощи», — подчеркнули эксперты.

При этом у россиян есть возможность отказаться от санаторно-курортного лечения в составе набора социальных услуг и получить денежную компенсацию. Для этого до 1 октября нужно подать заявление в Соцфонд, через МФЦ или через "Госуслуги".

«Со следующего года вы начнете получать компенсацию. Вы также можете передумать и отказаться от нее - снова подайте заявление в Соцфонд. В таком случае претендовать на путевку вы сможете только с 1 января следующего года», — пояснили эксперты.

Однако в некоторых случаях в предоставлении путевки могут отказать (например, при наличии медицинских противопоказаний или несвоевременной подаче документов).