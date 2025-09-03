В Приморском крае открыли современные клиники

В закрытых городах Фокино и Большой Камень Приморского края открылись новые высокотехнологичные медицинские комплексы. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России. Появление новых, прекрасно оснащенных медцентров кардинально улучшит качество и доступность медицинской помощи для десятков тысяч местных жителей, для которых путь до крупных краевых центров всегда был сопряжен с большими расстояниями.

Значение этих новостроек трудно переоценить. Например, от ЗАТО Фокино, расположенного на берегу залива Петра Великого в Японском море, до Владивостока - около 120 километров, а до Находки - примерно 50. Теперь жителям этих стратегически важных городов, тесно связанных с судостроением и Тихоокеанским флотом, больше не придется преодолевать долгий путь для получения сложного и высокотехнологичного лечения.

В эти дни в Приморье прилетела с рабочим визитом, в том числе и для того, чтобы оценить уровень новых объектов, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Фокино: стационар будущего для взрослых и детей

В Фокино новейший лечебный корпус появился на базе Медсанчасти №100. Это единственная многопрофильная медицинская организация в закрытом городе обслуживает более 27 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей.

Оснащение корпуса соответствует самым строгим современным стандартам. Здесь создано полноценное педиатрическое подразделение с полностью раздельными потоками маленьких и взрослых пациентов. Для инфекционных больных предусмотрены отдельные входы через специальные мельцеровские боксы.

Гордость нового хирургического блока - операционная, укомплектованная уникальным реанимационным столом для новорожденных. Он позволяет проводить весь комплекс сложной реанимационной помощи младенцам с соблюдением необходимого температурного режима и проведением вспомогательной вентиляции легких. Это оборудование высочайшего класса, которое значительно повышает шансы на спасение жизни малышей в критических ситуациях.

Помимо этого операционные оснащены эргономичными столами с электроприводом, современными наркозно-дыхательными аппаратами, эндоскопическими стойками для малоинвазивных операций и цифровой С-дугой для контроля во время вмешательств.

В отделении реанимации и интенсивной терапии работает централизованная система мониторинга: жизненно важные показатели каждого пациента в палатах выводятся на экраны у поста медсестры и на рабочее место дежурного врача. Для экстренной помощи есть противошоковая палата, укомплектованная аппаратом ИВЛ, подводкой медицинских газов, УЗИ-аппаратом и передвижным рентгеном.

«Мы создали современный медицинский стационар с самостоятельным педиатрическим подразделением, — отметила Вероника Скворцова. — Активно развивается хирургия, включая травматологию и ортопедию, а также акушерство и гинекологию. Для каждого направления организована отдельная операционная со специализированным оснащением».

Большой Камень: поликлиника как центр здоровья

В Большом Камне глава ФМБА оценила новый амбулаторно-поликлинический комплекс Медсанчасти №98, открывшийся в 2023 году. Взрослая поликлиника, рассчитанная на 35 тысяч жителей, ведет прием по 21 профилю. Детское отделение курирует 7,5 тысячи юных горожан.

Здесь также внедрены передовые решения: открытые регистратуры, удобные пространства и, самое главное, цифровое оснащение. Результаты рентген-исследований сразу поступают в единую электронную карту пациента. Для ранней диагностики работает "Умная палата", где можно проверить более 140 физиологических параметров.

Особое внимание уделено борьбе с сахарным диабетом. Модернизированы кабинеты эндокринолога, офтальмолога, открывается кабинет "диабетической стопы". Новое оборудование позволяет выявлять признаки ретинопатии на ранней стадии и проводить лазерное лечение.

Для жителей отдаленных районов работают мобильные медицинские бригады, укомплектованные легким (менее 2 кг) цифровым рентгенаппаратом, маммографом, УЗИ-аппаратом и другой портативной медтехникой.

«Мы видим, что качество и доступность медицинской помощи в регионе становятся лучше, — подвела итог Вероника Скворцова. — Население Фокино составляет 27 тысяч человек, но его значение чрезвычайно велико - это восточный форпост страны. В ближайшие годы город будет расти, и мы должны быть готовы расширять медицинские возможности».

Следующим этапом развития станет создание в Большом Камне к 2027 году флагманского для всего Дальнего Востока современного реабилитационного центра.