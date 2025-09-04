Врачи спасли женщину с инсультом и остановкой сердца

В Сургуте врачи спасли 62-летнюю женщину, за одну ночь перенёсшую инсульт и клиническую смерть.

Об этом в соцсетях сообщил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, передаёт URA.RU.

Женщину доставили в больницу без сознания, с признаками ишемического инсульта. Врачи успешно провели тромболизис, но спустя время у пациентки внезапно остановилось сердце. Медикам удалось запустить его только через десять минут, после чего женщину экстренно транспортировали в Окружной кардиодиспансер, где ей установили временный кардиостимулятор.

На следующие сутки пациентка пришла в сознание, её состояние стабилизировалось. Теперь ей предстоит операция по установке постоянного кардиостимулятора.

