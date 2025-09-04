Пациентов могут начать наказывать за злоупотребление медицинской помощью

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести ответственность для пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медицинских сотрудников при исполнении. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

Как рассказал депутат, на специализированных медицинских ресурсах, интернет-форумах и при личной коммуникации врачи, фельдшеры и остальной медицинский персонал отмечают тенденцию, при которой отдельные пациенты воспринимают вызов скорой помощи как их особое право.

«При котором они вправе выбирать состав бригады, вмешиваться в работу врачей и при необоснованном несогласии с официальными медицинскими протоколами оказывать сопротивление вплоть до оскорблений или рукоприкладства», — подчеркнул собеседник RT.

Аналогичные случаи фиксируются в медицинских стационарах и поликлиниках, отметил он.

«Такие пациенты требуют особых условий, врачей определённых религиозных взглядов, отказываются от соблюдения лечебного режима и подрывают внутреннюю дисциплину и порядок», — сообщил депутат.

С уверенностью можно судить, что складывающийся порядок вещей подрывает усилия государства в деле улучшения отечественной медицины, заявил Крупник.

«В данной связи прошу вас оценить целесообразность и своевременность внедрения адекватной административной ответственности пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медицинских сотрудников при исполнении», — говорится в тексте обращения.

Помимо этого, в доказанных случаях злонамеренного злоупотребления медицинской помощью, согласно инициативе, предлагается внедрить принцип возмещения её стоимости.

