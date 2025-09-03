Мурашко сообщил, сколько новорожденных прошли неонатальный скрининг

3,2 млн новорожденных в России были обследованы в рамках программы расширенного неонатального скрининга, у почти 1,8 тысячи детей выявлены врожденные и (или) наследственные заболевания; все они обеспечены лечением. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VI съезде детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство", его слова приводит Telegram-канал Минздрава.

© РИА Новости

По словам министра, сейчас в России реализуется эффективная программа расширенного неонатального скрининга на 40 врожденных и наследственных заболеваний.

За два года в ее рамках были обследованы 3,2 млн новорожденных. У почти 1,8 тысячи детей подтвержден диагноз врожденного и (или) наследственного заболевания.

«Все они взяты под диспансерное наблюдение, обеспечены лечением и, там, где это необходимо, лекарственными препаратами, в том числе с участием по линии фонда "Круг добра", созданного по инициативе президента России», — добавил Михаил Мурашко.

Ранее глава Минздрава заявил, что младенческая смертность в РФ снизилась в первом полугодии до 3,6 промилле.