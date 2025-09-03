Сколько «медицинских туристов» из КНР посетили РФ за полгода

Свыше 46 тысяч граждан Китая посетили Россию с целью лечения в первом полугодии этого года, прирост по сравнению с прошлым годом составляет 20%, рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на сессии "Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью" ВЭФ.

© РИА Новости

По словам замминистра, в прошлом году медицинскую помощь в нашей стране получили свыше 78 тысяч граждан Китая. По итогам первого полугодия этого года показатель уже составил более 46 тысяч человек, таким образом, фиксируется прирост в 20%.

Кроме того, все больше приезжает для лечения в РФ пациентов из Монголии и КНДР.

Туристов из других стран особенно привлекает российское санаторно-курортное лечение, добавила Евгения Котова.

Россия уверенно входит в список приоритетных направлений медицинского туризма, отмечается в материалах ВЭФ. Клиники РФ, в частности, отличаются высоким уровнем медицины и конкурентными ценами. Особенно интересны "медицинским туристам" направления онкологии, кардиохирургии, нейрореабилитации, ЭКО, чекапов и восстановительных программ.

Напомним, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Его главная тема - "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".