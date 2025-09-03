Врачи спасли маленького ребенка с нарушениями в сердце

Воронежские специалисты вместе с коллегами из федерального центра провели успешные лечебные мероприятия трехдневному ребенку с нарушениями сердечного ритма. Об этом сообщили в региональном минздраве.

© РИА Новости

Маленькая пациентка была доставлена в региональную детскую клиническую больницу №1 с серьезными проблемами сердца. Лечение девочки стало результатом тесного взаимодействия местных врачей и ведущих экспертов страны благодаря современным технологиям дистанционного медицинского консультирования.

По словам заведующей отделением патологии новорожденных Светланы Андреевой и врача Марии Чистяковой, состояние ребенка потребовало тщательного обследования и разработки индивидуального плана терапии. Специалисты областной больницы тесно сотрудничали с сотрудниками НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова, консультируясь с ведущим специалистом отдела патологии Екатерина Бокерия.

Важным этапом диагностики стала процедура эхокардиографии с доплерографией, проведенная под наблюдением опытного детского кардиолога Ирины Деминой. Этот метод позволяет оценить работу сердца малыша путем анализа изменения частоты отражаемых ультразвуком сигналов от движущихся клеток крови.

Благодаря своевременности действий команды медиков и новейшим медицинским технологиям ребенку удалось нормализовать сердечный ритм и обеспечить стабильность состояния здоровья.