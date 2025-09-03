Ребенку по кусочкам восстановили нос

Четырехлетний малыш получил открытый перелом носа после того, как на него рухнул мангал. Разбираться с серьезными последствиями пришлось липецким медикам, передает издание GOROD48.

© Vse42.ru

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала в своем Telegram-канале о несчастном случае с четырехлетним мальчиком. Маленький пациент экстренно поступил в областную детскую больницу с открытым переломом носа после того, как на него упал мангал. Как отмечает глава регионального Минздрава, отоларингологи буквально по косточкам собрали ребенку нос.

«В результате операции удалось воссоздать форму носа, устранить массивный кожный дефект и восстановить носовое дыхание», — отметила Маркова.

Она добавила, что сейчас малыш находится в удовлетворительном состоянии, он проходит лечение в ЛОР-отделении. Скоро пациент покинет стены медучреждения.