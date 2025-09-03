В Роспотребнадзоре ответили, кому нужна прививка от краснухи

В Роспотребнадзоре пояснили, кому необходимо проходить вакцинацию от краснухи. Это заразная инфекция, вакцинируют от нее не только детей.

«Вакцинация против краснухи рекомендуется детям для формирования стойкого иммунитета. Против краснухи обычно требуется две дозы вакцины: первая прививка – в возрасте 1 года, вторая прививка – в возрасте 6 лет (в рамках комплексной вакцинации против кори, краснухи и паротита – КПК)», – цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вакцинироваться нужно и всем женщинам фертильного возраста. Особенно тем, кто собирается забеременеть, а иммунитет к краснухе не установлен.

Ранее «СП» сообщала о том, что несмотря на большие достижения современной медицины, некоторые болезни остаются неизлечимыми ещё на долгие десятилетия, а может и навсегда, представляя угрозу для миллионов людей по всему миру.

