Хирурги удалили пациентке миому размером с волейбольный мяч

В Электростальскую больницу поступила 42-летняя женщина с резкими тазовыми болями, возникшими во время активного отдыха на сапборде посреди озера, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Самостоятельно добравшись до берега, женщина отправилась в больницу. Врачи диагностировали нарушение кровоснабжения и приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

«‎Операция проведена малоинвазивным доступом и заняла менее часа, — рассказал заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий. — Был обнаружен гигантский узел, миома матки размером более 20 см в диаметре и весом 1,5 кг, с острым нарушением кровоснабжения. Мы удалили образование через маленькие разрезы в 1 сантиметр, что позволило минимизировать риски и ускорить восстановление пациентки. Репродуктивную функцию успешно удалось сохранить».

На данный момент женщина чувствует себя хорошо, сообщила пресс-служба. Пациентку уже выписали. А специалисты напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.