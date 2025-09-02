Мужчина решился на операцию из-за своего голоса

Мужчина из Москвы, который с подросткового возраста страдал мутационным фальцетом и жаловался, что из-за этого не может построить карьеру, обратился к врачам - те решили проблему, хирургически понизив ему тембр голоса. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Москвич обратился в Городскую больницу № 52. Он посетовал, что у него слишком высокий голос - это мешало ему "чувствовать себя уверенно и строить карьеру".

Медики диагностировали ему пуберфонию - это патологическое сохранение высокого, "детского" или "женоподобного" тембра голоса у подростков, чаще у юношей, когда физиологически голос должен был "ломаться" и становиться более низким. Этой "ломки" в свое время у мужчины не произошло.

Москвичу провели тиреопластику III типа, и тембр голоса у него стал ниже почти в полтора раза.

Операцию сделали на щитовидном хряще, к которому "прикреплены" голосовые складки. Теперь они расслабляются, и это позволяет им впоследствии вибрировать на более низкой частоте, а пациенту - говорить низким голосом, рассказала врач-фониант Лилия Будейкина из 52-й больницы.