В Госдуме рассказали об изменениях в здравоохранении с 1 сентября
В России с 1 сентября вступил в силу ряд важных изменений в сфере здравоохранения, направленных на повышение качества медицинской помощи, защиту здоровья граждан и поддержку семей с детьми. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы Леонид Огуль.
Депутат перечислил самые важные новации, о которых должны знать пациенты и врачи.
- Изменился список противопоказаний к вождению. Теперь в него включены общие расстройства психики. Термин "ахроматопсия" заменяется на "аномалии цветового зрения". Это делается ради безопасности на дорогах.
- Фельдшеры и акушерки могут заменять участковых врачей, если их не хватает. Это временное решение, чтобы медицинская помощь была доступна в отдаленных районах.
- В России создается список стратегически важных лекарств, что обеспечит стабильность поставок нужных препаратов и предотвратит дефицит. Это критически важно в текущей геополитической обстановке.
- Профилактические осмотры репродуктивного здоровья детей начинают проводить с 6 лет, а с 13 лет - ежегодно. Важно выявлять нарушения на ранних стадиях, так как формирование репродуктивной системы начинается задолго до подросткового возраста.
- В России запрещено производство БАДов с опасными веществами. Для защиты потребителей будут блокировать сайты с недостоверной информацией о БАДах и ограничат их назначение.
- Вводится новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, которая предусматривает подробное информирование женщин обо всех рисках.
- ФАС усиливает контроль за ценами на жизненно важные лекарства, чтобы они оставались доступными для всех.
- Родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырех лет в санаторий.
- В школах появляются медсестры-специалисты, заменяющие педиатров, и обновляется оснащение медицинских пунктов.