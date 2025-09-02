Врачи спасли мужчину с раздробленной ногой

В Новокузнецке мужчине сделали операцию. У него был сложный перелом голени.

Мужчина попал в больницу в Новокузнецке на скорой помощи. У него был сложный оскольчатый перелом обеих костей голени, сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Врачи решили провести операцию в два этапа, чтобы избежать осложнений. На первом пациенту поставили аппарат внешней фиксации – ортопедическое устройство, которое держит восстановленные оси конечности. На втором – поврежденную большеберцовую кость зафиксировали металлическими конструкциями для того, чтобы она правильно срослась.

Кузбассовец смог передвигаться с костылями и заниматься разработкой движений смежных перелому суставов на второй день после вмешательства. Через 16 дней его выписали.

