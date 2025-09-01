В России проведут «‎подчищающую»‎ вакцинацию против краснухи

В октябре в регионах стартует кампания по дополнительной вакцинации против краснухи. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. В прошлом году заболеваемость этой инфекцией выросла более чем в 10 раз, и в ведомстве сочли необходимым с помощью дополнительных прививок защитить самые уязвимые группы - детей и женщин репродуктивного возраста (так как краснуха особенно опасна для беременных).

© РИА Новости

Такая выборочная вакцинация называется "подчищающей": обычно прививают всех, кто контактировал с больным человеком и при этом не болел и не вакцинировался раньше. На этот раз иммунизация охватит сразу несколько групп населения и объединит два направления: кроме вакцинации в очагах заболевания будут прививать самых уязвимых - детей и молодых женщин.

«У большинства краснуха обычно протекает легко и часто остается нераспознанной. Но инфекция очень опасна для беременных, которые ранее не болели краснухой и не были от нее вакцинированы. Сама женщина обычно также болеет легко, но инфекция оказывает губительное воздействие на будущего ребенка: новорожденному грозит множество тяжелых пороков развития - микроцефалия, тугоухость, врожденные пороки сердца и даже слепота, — поясняет врач-инфекционист, главный врач медицинской лаборатории Андрей Поздняков. — Достаточно сказать, что если будущая мать заболевает краснухой - это однозначно считается медицинским показанием для прерывания беременности»‎.

В России случаи краснухи редки - вспышек не отмечалось с 2017 года. Но в прошлом году, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость резко подскочила, в стране было зарегистрировано сразу 258 случаев краснухи в 25 регионах.

Прививки от этого заболевания начнут выполнять с 1 октября. Иммунизация рассчитана на детей старше шести лет, которые не получили полный курс прививок (согласно Нацкалендарю, их делают в возрасте одного года и шести лет, перед школой), а также женщин до 25 лет.