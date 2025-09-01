Эксперты предупредили об инфекциях, которые часто привозят из южных стран

Чаще всего из южных стран туристы привозят кишечные инфекции и лихорадки, переносимые комарами, рассказали "РГ" эксперты.

В числе возбудителей кишечных инфекций академик естественных наук Игорь Берлинский назвал бактерии E. coli, кампилобактер, сальмонеллу, шигеллу, а также норовирусы. Среди заболеваний, передающихся через кровососущих, по его словам, лидируют денге и чикунгунья. Эти вирусы распространены в тропической Азии и Латинской Америке, где водятся комары рода Aedes. Реже туристы заражаются малярией. Она передается через укусы другого вида комаров - Anopheles, которые обитают в странах Африки к югу от Сахары, в частях Южной Азии и Океании.

В странах с низкой санитарией путешественники могут заразиться гепатитом A и брюшным тифом, говорит Берлинский. Эти заболевания передаются через пищу или воду. При этом, пищевые риски увеличиваются из-за жаркого климата и уличной еды.

В числе симптомов каждой привозной инфекции, отмечает эксперт, - высокая температура. При денге и чикунгунье человек может испытывать боль за глазами, ломоту в мышцах и суставах. Еще один характерный для них признак - сыпь. Из-за вируса денге бывает кровоточивость и обезвоживание. У больных малярией наблюдается спутанность сознания, а гепатитом А и брюшным тифом - боли в животе, диарея, иногда желтушность.

Путешественник Альберт Бокерия назвал самыми часто встречающими привозными инфекциями у российских туристов энтеровирусы с поражениями периферических нервов, менингиты и энцефаломиелополирадикулоневриты. По его словам, ими можно заразиться в том числе на курортах Болгарии, Турции, Туниса и Греции. Кроме того, говорит эксперт, бывают случаи привоза и таких заболеваний, как сифилис и ВИЧ-инфекция, хотя они встречаются реже. К опасным заболеваниям, передающимся через укусы насекомых, он добавил Орпуше, лихорадку Западного Нила, конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Еще одна серьезная вирусная инфекция - Эбола, в числе симптомов которой - высокая температура, слабость, рвота, диарея, наружные и внутренние кровотечения, напомнил Бокерия.

По словам Берлинского, риски заразиться какой-либо инфекцией снижаются у тех, кто путешествует в развитых странах с умеренным климатом, хорошей санитарией и питьевой водой из централизованных систем. Безопаснее крупные города с кондиционируемым жильем и москитными сетками, а также направления вне сезона активности комаров.

Перед поездкой в какую-либо страну эксперт рекомендовал проверить требования по прививкам и профилактике, включая вакцинацию от гепатита A и брюшного тифа, а для регионов с малярией, обсудить химиопрофилактику. Следует также уточнить сезонность денге и чикунгуньи в выбранном регионе и подготовить набор, включающий репеллент, антисептик, средства для регидратации, антибиотик по показаниям, термометр, тест на малярию для глубинки и страховой полис, заключил Берлинский.