Нейрохирурги восстановили форму черепа полуторагодовалому ребенку

В Москве врачи больницы имени З.А. Башляевой восстановили форму черепа полуторагодовалому мальчику с редкой врожденной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

© РИА Новости

На прием в медучреждение мальчика привела мама. Женщину беспокоило то, что лицо и голова сына начали внезапно меняться и перестали выглядеть так же, как у других детей. После обследования медики диагностировали раниосиностоз-тригоноцефалию.

«Это врожденная патология, связанная с ранним закрытием зоны роста митопического шва черепа. Преждевременное закрытие метопического шва ограничивает нормальный рост лобных костей, приводя к деформации черепа в форме «киля корабля»», — пояснили в медучреждении.

Ребенка направили на операцию, в ходе которой сделали пластику костных дефектов и зафиксировали кости черепа титановыми пластинами на винтах. Вмешательство длилось шесть часов.

Неделю он провел в реанимации и на интенсивной терапии, после чего его перевели в обычную палату, он начал ходить самостоятельно.

Медики отметили, что внешний вид ребенка теперь не будет отличаться от сверстников.