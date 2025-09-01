Медики объяснили, как защититься от мышиной лихорадки

Мышиная лихорадка (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, ГЛПС) смертельно опасна для человека, предупредили врачи Минздрава Башкирии. Правила защиты от болезни они назвали в беседе с Ufatime.ru.

В Минздраве отметили, что чаще всего люди заражаются ГЛПС воздушно-капельным путем, к примеру, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, на природе, при употреблении пищи, загрязненной выделениями больных мышей.

Врачи объяснили, что для профилактики заболевания нужно мыть руки с мылом после прогулок и работы на улице. При работе с пылью необходимо надевать рукавицы и респиратор, добавили специалисты. Важно также регулярно проводить влажную уборку помещений и хранить продукты в закрытой таре и в местах, недоступных для грызунов.

Симптомами болезни медики назвали высокую температуру, озноб, головную боль, слабость, тошноту, рвоту, боли в пояснице, отечность лица и тела, высыпания и носовые кровотечения. В ведомстве также подчеркнули, что самолечение в этом случае недопустимо.

