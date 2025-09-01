Фельдшеры заменили врачей: что будет дальше с системой здравоохранения

С 1 сентября фельдшеры и акушерки в России смогут исполнять обязанности врачей, включая терапевтов, педиатров и гинекологов. Основание – приказ Минздрава России от 27.03.2025 №155н. Фельдшеры и акушерки смогут исполнять функции лечащих врачей при нехватке специалистов или их временном отсутствии.

Новый подход будет применяться в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медпомощи. Но список подразделений, где функции лечащего врача можно возложить на фельдшера, расширен: фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники.

Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медорганизации внутренним приказом.

Фельдшеры с большим опытом работы смогут проводить осмотр пациента, собирать анамнез, делать ЭКГ, измерять уровень сахара в крови или глазное давление.

Средний медперсонал сможет назначать и применять лекарства, включая наркотические и психотропные средства, в рамках утверждённых стандартов.

Вспоминается бессмертная фраза Жванецкого: ««Население у нас крепкое и в основном уже лечится само». Сказано много лет назад, но сейчас звучит еще актуальнее.

В пресс-службе челябинской горбольницы №1 на вопрос «СП», применяется ли такое нововведение в медучреждении, ответили, что у них нет такой информации.

«Фельдшер даже не осмотрел пациента»

Корреспондент «СП» пообщался с жительницей Копейска (город-спутник Челябинска с населением 143 тысячи человек), которая часто общается с врачами:

– В прошлом году вызывала врача на дом для 89-летнего отца. У него болел живот. Пришла женщина лет 30, фельдшер.

Не участковый врач?

– Да, на вызовы у нас давно ходят не участковые врачи, а фельдшеры или «спецврачи» – например, пенсионеры (на приеме не работают, только на вызовы на дом). Задала пару вопросов общего плана («На что жалуетесь? Покажите, где болит?»). Не подходя к отцу, села через стол от него. Быстро заполнила бланк: информация о пациенте, жалобы, рекомендации. Назначила обследование желудка (ФГС), таблетки, снижающие кислотность (хотя про кислотность ни одного вопроса не задала), ферменты и спазмолитик. И ушла.

Реакция пациента?

– Мой отец – сам фельдшер-акушер по специальности. Он был сильно удивлён, почему пришедший фельдшер его не осмотрел и не задал ни одного конкретного вопроса. Смысла в вызове такого специалиста на дом нет.

А ведь я ждала его с 10 до 16 часов. Пришлось вызывать платного врача. Подробная беседа длилась целый час, были назначены совсем другие препараты, после лечения был положительный сдвиг в самочувствии.

Вот тебе и бесплатная медицина...

– Весной этого года вызывала врача на дом для мамы, ей 88 лет. До этого сделали анализы платно, нашли повышенный сахар в крови. На вызов пришёл сильно пожилой человек и сказал, что он терапевт. Осмотрел маму, анализы, изучил медкарту, но не выписал ни одного препарата для понижения сахара. Сказал, что нужно везти маму к эндокринологу, а он не компетентен в таких вопросах.

Маме 88 лет…

– И она нетранспортабельна. Я была растеряна. У нас в семье ни у кого никогда не было диабета. Не знала, что делать. Врач сказал, чтобы я не волновалась. Если маме станет плохо, если понизится сахар до критической отметки, надо дать ей конфету!

Это шутка?

– Если бы. На мой вопрос, как проявляется плохое состояние, врач ответил, что мама может войти в ступор, не отвечать на вопросы. Будет просто сидеть, а потом войдет в кому, это опасно.

Опять пришлось вызвать платного врача?

– Конечно. Вызвала платного врача-эндокринолога. Он категорически запретил маме давать сладкое, разработал индивидуальную диету, назначил препарат, снижающий сахар. Мама жива и здорова. Кстати, она в свое время работала фельдшером-лаборантом.

Наверное, у вас есть и опыт собственного лечения?

– Я сама уже лет пять лечусь только у платных врачей. В районную поликлинику хожу раз в год на диспансеризацию, чтобы немного сэкономить на некоторых анализах и обследованиях. У меня трудовой стаж 43 года. А теперь приходится за лечение платить.

От самих врачей слышал, что хороших узких специалистов даже в Челябинске – по пальцам одной руки. Если говорить о бюджетных медучреждениях.

– В районной поликлинике редко встречаются профессиональные врачи. Обычно те, кто говорит общие фразы и назначает препараты, от которых нет толку. Платные врачи, конечно, тоже разные бывают. Но можно выбрать по отзывам пациентов, по информации о враче, его образованию, повышению квалификации.

«Возрастет количество врачебных ошибок и смертность»

Бывшая уральская фельдшер в беседе с корреспондентом «СП» не скрывала своих опасений:

– Мне кажется, провальная затея. Думаю, сильно вырастет количество врачебных ошибок и смертность пациентов. Фельдшеров не учили лечить людей. Учили только оказывать экстренную помощь в полевых, можно сказать, условиях. Не учили системно диагностике, стационарному лечению в условиях больницы. Непонятно, как они будут лечить в условиях амбулаторной помощи.

То есть давали ограниченный круг знаний?

– Да. У фельдшеров недостаточно квалификации и опыта. Нас, фельдшеров, учили в свое время диагностике и лечению некоторых самых распространенных болезней. Но не все болеют именно такими болезнями.

А еще есть взрослые и есть дети.

– Лечить детей – это просто рулетка. Детских болезней очень много. Зачастую даже опытный педиатр не может найти причину заболевания.

Как вам акушеры на роль гинекологов?

– Акушеров учат принимать обычные роды. Но гинекологических заболеваний много, не всегда понятных. Если мне, например, в период работы на скорой помощи попадалась пациентка с гинекологическим заболеванием, с кровотечением, я везла ее в стационар. Там делали УЗИ, брали анализы. Только после этого ставили диагноз и назначали лечение.

Не одобряете приказ Минздрава?

– Очень страшно, что теперь будет. Захотят ли пациенты идти к таким «специалистам»? Доверия они точно не внушают. Еще могу понять, когда роль врача исполняет фельдшер с 20-летним опытом. Но таких мало. Работает в основном молодежь.

Фермер из уральской глубинки в беседе с «СП» кратко обрисовал ситуацию в территориях:

«Фельдшер у нас в поселении старая, ей за 70. Помощницей у нее ветеринарный фельдшер. Слух ходит, с Кубы врачей завезут. Это в СССР врачей готовили для Кубы. Теперь все наоборот».

«Президент знает о проблеме»

Известный на Урале финансист, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с «СП» высказал иную точку зрения:

– Сейчас дела швах в российской медицине. Но, во-первых, есть телемедицина, надо ее активнее внедрять. Раз врачей не хватает. Во-вторых, думаете, президент Путин не знает о проблемах в системе здравоохранения?

Если знает, должны быть системные решения, наверное.

– Уверен, такие решения готовятся.

Когда увидим результат?

– Могу рассказать про общение с уральским бизнесменом, одним из крупнейших в России инвесторов в медицину. У него сеть многопрофильных медицинских компаний. При мне ему звонил президент одной из крупнейших нефтяных компаний и договаривался приехать на встречу.

О чем говорит этот факт?

– О том, что развитие платной медицины в России идет стремительно.

По Конституции гражданам России гарантирована бесплатная медпомощь.

– Компания, о которой я говорю, базируется в «Сколково». Она создаст в 60 регионах России сеть семейных многофункциональных клиник: первичный прием, диагностика, хирургическая и стационарная помощь. Проект предусматривает и оказание медпомощи тем, у кого денег на врача нет.

Пока строятся грандиозные планы, России не хватает 23 тысячи врачей и 64 тысячи сотрудников среднего медперсонала. Это данные министра здравоохранения Михаила Мурашко на отчете в Госдуме. Главной причиной кадрового кризиса в здравоохранении называют низкие зарплаты и высокую рабочую нагрузку.