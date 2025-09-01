Ребенок семь лет ел только картофель в мундире из-за редкой фобии

В графстве Эссекс, Великобритания, восьмилетний школьник избавился от фобии, связанной с едой, благодаря гипнозу. Об этом пишет Manchester Evening News.

© Lenta.ru

В полтора года Ленни Сартин резко перестал воспринимать какую-либо еду, кроме картофеля в мундире. По словам его родителей, в течение семи лет он ел только это блюдо с фасолью и сыром.

«В девяти из десяти случаев, когда я спрашивала его, что он хочет на ужин, он отвечал: "Картофель в мундире"», — рассказал его мать Кейли.

Женщина объяснила, что ее сына буквально тошнило от овощей и фруктов.

«Мы не слишком волновались, потому что думали, что картофель вполне полезен, а он много занимался спортом и был в хорошей форме», — добавила она.

Однако позже Кейли стала замечать, что у Ленни было мало энергии, он засыпал в семь вечера и страдал от синдрома беспокойных ног.

Обычные врачи не могли помочь школьнику. Тогда Кейли решила обратиться к более нетрадиционным методам. Она прочитала в интернете, как гипнотерапевт помог ребенку с похожей проблемой, и отвела Ленни к нему. Как утверждает женщина, двухчасовая гипнотерапия помогла ее сыну. С тех пор он стал спокойно питаться фруктами и овощами.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Великобритании 20 лет ела только картошку в разных видах из-за редкого патологического страха перед другой едой. Из-за своего рациона она страдает от недостатка фолиевой кислоты, витамина D и железа, что приводит к хронической усталости, проблемам с кожей, а также усиливает нагрузку на сердце.