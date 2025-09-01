Врач рассказал, от какой болезни чаще страдают низкие люди

У людей невысокого роста чаще развивается ишемическая болезнь сердца и инсульт, а у высоких — фибрилляция предсердий. Об этом изданию Daily Mail рассказал врач общей практики Питер Фотинос из Медицинского Центра Novant Health (США).

© unsplash

Врач сослался на результаты исследования 2015 года, которое показало, что у невысоких (152 см) людей вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 32 % выше, чем у людей среднего роста (168 см). По словам доктора Фотиноса, увеличение роста на каждые 6,5 см снижает риск ишемической болезни сердца примерно на 13 %. Такой эффект частично обусловлен большим диаметром артерий и емкостью легких у высоких людей.

Ишемическая болезнь сердца возникает при сужении артерий из-за отложений в них жирового материала (атеромы). Это может вызывать боль и дискомфорт (стенокардию) и в ряде случаев приводить к инфаркту.

По словам эксперта, высокий рост также не гарантирует здоровья сердца.

«Данные, собранные исследователями Лондонского университета королевы Марии, показали, что у высоких людей чаще развивается фибрилляция предсердий. По информации Британского кардиологического фонда (BHF), с 2020 года этим заболеванием были диагностированы 1,62 миллиона человек», — объяснил врач.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) – это хаотичное некоординированное сокращение предсердий, возникающее на фоне беспорядочной электрической активности сердца.

Специалист добавил, что рост влияет на смертность и риск развития ряда заболеваний независимо от других факторов, таких как вес и масса жира. Исследования также показали, что у высоких людей риск ишемической болезни сердца и диабета второго типа ниже, чем у низкорослых.