Почему люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта

Еще буквально 20 лет назад инфаркты и другие заболевания сердечно-сосудистой системы считались проблемой пожилых людей. Однако в последние годы сердце все чаще отказывает у мужчин и женщин моложе 40 лет. Почему это происходит и как защититься от этих заболеваний молодым людям, «Лента.ру» разбиралась вместе с врачами.

Что говорит статистика?

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смертей во всем мире. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что причиной 13 процентов летальных исходов стала ишемическая болезнь сердца, причиной 10 процентов — инсульт.

В России, по данным Росстата, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает около миллиона человек, и более чем в половине случаев причиной становится ишемическая болезнь сердца — точнее, ее осложнения: внезапная остановка сердца и острый инфаркт миокарда.

Около 1 000 000 россиян ежегодно умирает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, в России, как и во всем мире, существенно увеличилось число молодых людей, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

«Еще в начале 2000-х считалось, что инфаркт неразрывно связан с возрастом. Как группа риска рассматривались люди, перешагнувшие рубеж 50 лет. Однако постепенно возраст "сердечников" стал снижаться, и сегодня мало кого из врачей удивит стенокардия или перенесенный инфаркт у пациентов в возрасте 40-45 лет», — рассказал «Ленте.ру» эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.

Примечательно, что от этого заболевания в молодом возрасте не застрахованы даже спортсмены. В этой группе число летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний за последнее время возросло более чем в полтора раза.

Почему у молодых людей развиваются сердечно-сосудистые заболевания?

Однозначного ответа на вопрос, почему сердечно-сосудистые заболевания помолодели, пока нет. Однако многие специалисты считают, что к этому привел современный образ жизни. Многочисленные исследования показали, что хронический стресс и постоянный недосып, с которым сегодня сталкиваются миллионы человек, повышает риск гипертонии на 30-40 процентов и провоцирует нарушение сердечного ритма.

Кардиолог-аритмолог Ольга Савонина объяснила это тем, что многозадачность, дедлайны, семейные проблемы, недосып, постоянная спешка и негативные новости приводят к существенным психическим перегрузкам. Во время стресса, добавила врач, выделяется большое количество гормонов кортизола и адреналина, из-за которых сосуды сужаются, давление повышается, а сердечный ритм учащается.

В краткосрочной перспективе такие изменения не наносят вреда здоровью, но если стресс становится хроническим, постоянная стимуляция сердца приводит к быстрому износу сосудов, развитию гипертонии, аритмии и инфаркта, даже если человек молод.

Негативно сказывается на здоровье сердца и малоподвижный образ жизни. По статистике Европейской ассоциации профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, из-за сидячей работы и увлечения гаджетами и социальными сетями около 60 процентов людей в возрасте от 18 до 35 лет тратят на физическую активность менее получаса в день.

Кардиолог Савонина уверена, что ситуацию усугубляет неправильное питание. Вместе с сидячим образом жизни оно быстро приводит к появлению лишнего веса и нарушению обмена веществ, а это прямые предшественники сердечно-сосудистых заболеваний.

«Молодые люди часто отдают предпочтение фастфуду, полуфабрикатам и газированным напиткам, в которых много сахара, соли и трансжиров. Такая еда вызывает скачки уровня сахара и инсулина в крови, из-за чего развиваются метаболический синдром и ожирение и, как следствие, быстро прогрессирует атеросклероз», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

Увеличить риск инфаркта у молодых людей могут и вредные привычки, прежде всего курение. Ученые на основании масштабного исследования, проводившегося в 52 странах, поставили курение табака на первое место среди риск-факторов инфаркта.

Врач-кардиолог Сергей Макеев, эксперт международной компании Coral Club, отметил, что вейпы и электронные сигареты, вопреки распространенному мнению, так же сильно повреждают стенки сосудов и повышают риск ишемической болезни сердца, как и обычные сигареты. К таким же последствиям, по словам кардиолога, приводит злоупотребление алкоголем и различными наркотическими веществами.

Кроме того, увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей могут сахарный диабет второго типа и повышенное давление. При гипертонии серьезно увеличивается нагрузка на сердце, что увеличивает риск инфаркта почти вдвое.

Почему еще у молодых людей случаются инфаркты?

Спровоцировать ранний инфаркт могут и перенесенные на ногах вирусные заболевания. Согласно исследованию, проведенному в сентябре 2022 года, с начала пандемии коронавируса в США участились случаи летальных исходов от сердечных приступов во всех возрастных группах. У людей от 45 до 64 лет этот показатель увеличился на 19,6 процента, старше 65 лет — на 13,7 процента, а в возрастной группе от 25 до 44 лет — на рекордные 29,9 процента.

По словам кардиолога Сьюзан Ченг, автора этого исследования, существует две основные версии, объясняющие такой высокий рост смертности. Согласно первой, агрессивный вирус вызвал серьезное сгущение крови, которое приводит к инфаркту. Согласно второй версии, проблемы с сердцем стали следствием чрезмерно сильной реакции на коронавирус иммунитета, который у молодых людей обычно более крепкий.

Есть и еще одна версия, которая объясняет рост смертности от инфарктов после пандемии: сердечно-сосудистые заболевания могли быть вызваны постковидным синдромом и отсутствием надлежащей реабилитации после болезни.

Это косвенно подтверждается тем фактом, что количество инфарктов не снизилось после появления менее агрессивных штаммов коронавируса.

В поддержку этой версии специалисты приводят еще одно наблюдение: молодые люди обычно уделяют мало внимания здоровью, поэтому, заразившись коронавирусной инфекцией, многие из них не отказывались от вредных привычек. Это могло спровоцировать серьезные осложнения, в том числе и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как заподозрить инфаркт у молодого человека?

Специалисты отмечают, что симптомы инфаркта в молодом возрасте точно такие же, как и в зрелом: давящая, жгучая или сжимающая боль в груди, чаще всего за грудиной, с отдачей в левое плечо, руку, шею или спину.

«Боль обычно кратковременная, длится от двух до пяти минут, может сопровождаться тошнотой. Сердце не может болеть часами, и через 20 минут без кровоснабжения начинает развиваться инфаркт, — предупредила Савонина. — Также должны насторожить одышка при минимальной нагрузке, слабость, головокружение, потливость, беспричинное чувство страха, особенно если эти симптомы появляются на фоне физического или эмоционального напряжения и исчезают в состоянии покоя».

Савонина добавила, что у инфаркта могут быть и другие симптомы, которые встречаются реже: боль в области нижней челюсти, ощущение перебоев в работе сердца (замирание, трепетание, «кувырки», неритмичный пульс), постоянная необъяснимая усталость и сонливость, которые не проходят даже после полноценного отдыха.

Главная опасность инфаркта в молодом возрасте заключается в том, что он начинается внезапно, без предшествующей стенокардии или аритмии. При этом риск повторного сердечного приступа у молодых так же высок, как у пожилых.

Как защититься от инфаркта?

Самое важное, что можно сделать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, — отказаться от вредных привычек. Важно также укреплять сердечную мышцу, в чем хорошо помогает регулярная физическая активность. По данным ВОЗ, ее эффективность подтверждена множеством научных исследований.

«Даже утренней зарядки или 30-60 минут быстрой ходьбы достаточно для улучшения кровообращения и тренировки сердца», — Сергей Макеев, врач-кардиолог.

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, важно правильно питаться. Кардиолог Макеев посоветовал включить в рацион жирную рыбу, яйца, печень, грецкие орехи, миндаль, авокадо, шпинат, чечевицу, брокколи, апельсины, арахис, семена тыквы и черный шоколад. Все эти продукты богаты витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания здоровья сердца.

Кардиолог добавил, что нужно также соблюдать питьевой режим и пить от 1,5 до 3,5 литра жидкости в день, поскольку вода улучшает циркуляцию крови и не допускает ее сгущения. По словам врача, рассчитывать ежедневную норму жидкости можно по формуле «примерно 40 миллилитров на килограмм веса».

Невролог медицинского центра «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова добавила, что необходимо научиться управлять стрессом и переживать психоэмоциональные нагрузки. Самым простым способом сделать это врач назвала медленное и глубокое дыхание. На выполнение таких практик нужно не более десяти минут в день, но делать это нужно регулярно.

Чтобы защититься от сердечно-сосудистых заболеваний, важно полноценно отдыхать. Как объяснила невролог, постоянный недосып делает организм уязвимым перед стрессом, что увеличивает риск инфаркта.

«Недостаточное количество сна напрямую влияет на сердце, вызывая нарушения ритма. Для корректной работы сердечной мышцы важно уделять ночному отдыху не менее семи часов, а режим сна и бодрствования должен быть постоянным», — Ксения Арифджанова, врач-невролог.

Еще одна рекомендация врачей — это регулярно проверять уровень холестерина и сахара в крови, а также измерять артериальное давление. Причем делать это нужно даже молодым людям и даже в том случае, если у них ничего не болит. Контроль этих показателей поможет вовремя обнаружить отклонения и начать корректировать диету и образ жизни, чтобы избежать серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.