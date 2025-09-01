Врач объяснил, зачем нужна дополнительная вакцинация против краснухи

Врач Поздняков объясняет, зачем нужна дополнительная вакцинация против краснухи
В России в 2024 году в 11 раз возросла заболеваемость корью, в шесть раз - краснухой и в 4,5 раза - коклюшем, - следует из отчетного доклада Роспотребнадзора. И хотя, как сообщает ведомство, в абсолютных цифрах заболеваемость не такая и высокая, тем не менее, власти анонсировали кампанию по дополнительной вакцинации против краснухи. Прививку предлагают сделать детям и женщинам репродуктивного возраста, которые ранее не вакцинировались или делали всего одну прививку.
Зачем нужна дополнительная вакцинация? Какие меры профилактики стоит соблюдать беременным, чтобы избежать заражения? И грозит ли России эпидемия краснухи? На эти вопросы отвечает врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Что такое "подчищающая вакцинация" от краснухи и почему возникла необходимость в ней?
Андрей Поздняков: Подчищающая или дополнительная вакцинация от краснухи проводится для повышения коллективного иммунитета, чтобы снизить риск распространения заболевания. Она позволяет создать такие условия, при которых заражение вирусом маловероятно, даже если отдельные лица не получили вакцину. Обычно подчищающую вакцинацию организуют, когда общий охват прививками недостаточен, чтобы надежно защитить все группы населения. В первую очередь это касается особенности беременных. Почему возникла необходимость в дополнительной вакцинации против краснухи именно сейчас? Мы видим, что в России регистрируют новые случаи заражения этой инфекцией, но число привитых от нее значительно отстает от запланированных показателей. Полагаю, что в министерстве здравоохранения мониторят уровень защищенности населения, поэтому и приняли решение о проведении дополнительной кампании.
Почему именно беременные женщины так уязвимы?
Андрей Поздняков: У большинства людей краснуха обычно протекает легко и часто остается нераспознанной, кроме одной группы - у беременных женщин, которые ранее не болели краснухой и не были от нее вакцинированы. Сама женщина обычно также болеет легко, но инфекция оказывает губительное воздействие на будущего ребенка. Инфекция, поражая плод, грозит новорожденному множеством тяжелых пороков развития: микроцефалия, тугоухость, врожденные пороки сердца, поражения органов зрения. Все эти патологии впоследствии невозможно исправить. При этом проблема заключается в том, что выявить краснуху возможно лишь путем регулярного обследования уровня антител у беременных. Поэтому каждый случай врожденной краснухи означает рождение ребенка с инвалидностью.
Тогда как женщине, которая не привита от краснухи, обезопасить себя от заражения при беременности?
Андрей Поздняков: Надо понимать, что потенциальными источниками вируса могут стать люди, находящиеся в инкубационном периоде заболевания, когда еще нет симптомов заболевания, или имеющие субклинические атипичные формы болезни (с невыраженной симптоматикой). Для того, чтобы вирус краснухи не передался беременной женщине, нужно привить не только будущую маму, но и провести вакцинацию окружающих ее людей, чтобы исключить контакт будущей матери с возбудителем. То есть важно обеспечить вакцинацию максимального числа населения. А если не предпринимать дополнительных мер, таких, как подчищающая вакцинация, грозит ли это эпидемией краснухи? Андрей Поздняков: Если вакцинацией охвачено более 95% населения, вирус все равно сохраняется в популяции, однако риск крупных вспышек минимален. Если уровень вакцинации снижается до 70%, то массовые эпидемии возможны - по аналогии с корью. Но надо понимать: любая крупная вспышка может привести к распространению инфекции среди большого количества людей. Да, они преимущественно перенесут ее в легкой форме. Но у большинства не иммунизированных беременных родятся дети с тяжелейшими патологиями, либо не родятся вообще. Немногим это известно, но фиксация случая краснухи во время беременности - это абсолютное медицинское показание для прерывания беременности. Потому что слишком велик риск тяжелейших врожденных патологий у новорожденного. Иногда тяжелое течение краснухи фиксируют у пожилых людей, вплоть до развития энцефалитов. Поэтому наиболее эффективный способ защиты от краснухи - это вакцинация. Прививки против нее входят в национальный календарь профилактических прививок и рекомендуются всем детям в возрасте от 1 года и повторно перед школой. Взрослые также могут пройти вакцинацию, особенно это необходимо сделать женщинам детородного возраста, если ранее они не были привиты или переболели краснухой.