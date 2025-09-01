Врач объяснил, зачем нужна дополнительная вакцинация против краснухи

В России в 2024 году в 11 раз возросла заболеваемость корью, в шесть раз - краснухой и в 4,5 раза - коклюшем, - следует из отчетного доклада Роспотребнадзора. И хотя, как сообщает ведомство, в абсолютных цифрах заболеваемость не такая и высокая, тем не менее, власти анонсировали кампанию по дополнительной вакцинации против краснухи. Прививку предлагают сделать детям и женщинам репродуктивного возраста, которые ранее не вакцинировались или делали всего одну прививку.

Зачем нужна дополнительная вакцинация? Какие меры профилактики стоит соблюдать беременным, чтобы избежать заражения? И грозит ли России эпидемия краснухи? На эти вопросы отвечает врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Что такое "подчищающая вакцинация" от краснухи и почему возникла необходимость в ней?

Андрей Поздняков: Подчищающая или дополнительная вакцинация от краснухи проводится для повышения коллективного иммунитета, чтобы снизить риск распространения заболевания. Она позволяет создать такие условия, при которых заражение вирусом маловероятно, даже если отдельные лица не получили вакцину. Обычно подчищающую вакцинацию организуют, когда общий охват прививками недостаточен, чтобы надежно защитить все группы населения. В первую очередь это касается особенности беременных. Почему возникла необходимость в дополнительной вакцинации против краснухи именно сейчас? Мы видим, что в России регистрируют новые случаи заражения этой инфекцией, но число привитых от нее значительно отстает от запланированных показателей. Полагаю, что в министерстве здравоохранения мониторят уровень защищенности населения, поэтому и приняли решение о проведении дополнительной кампании.

Почему именно беременные женщины так уязвимы?

Андрей Поздняков: У большинства людей краснуха обычно протекает легко и часто остается нераспознанной, кроме одной группы - у беременных женщин, которые ранее не болели краснухой и не были от нее вакцинированы. Сама женщина обычно также болеет легко, но инфекция оказывает губительное воздействие на будущего ребенка. Инфекция, поражая плод, грозит новорожденному множеством тяжелых пороков развития: микроцефалия, тугоухость, врожденные пороки сердца, поражения органов зрения. Все эти патологии впоследствии невозможно исправить. При этом проблема заключается в том, что выявить краснуху возможно лишь путем регулярного обследования уровня антител у беременных. Поэтому каждый случай врожденной краснухи означает рождение ребенка с инвалидностью.

Тогда как женщине, которая не привита от краснухи, обезопасить себя от заражения при беременности?