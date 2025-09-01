Врачи спасли пациентку с выпавшим кишечником

В Дзержинскую больницу доставили пожилую женщину, которая долгое время не обращалась за медицинской помощью при имеющихся проблемах со здоровьем. По данным пресс-службы областного Минздрава, через сформировавшийся свищ выпали петли тонкого кишечника.

В ходе операции хирурги удалили некротизированный участок тонкого кишечника, вернули петли в естественное положение и задренировали брюшную полость. Затем гинекологи ушили свищевой ход. После лечения женщину выписали домой, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Врачи напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога раз в год даже при отсутствии плохого самочувствия и патологий.