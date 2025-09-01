Сколько жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

В Подмосковье пациенты на приеме врача-стоматолога могут пройти диагностику новообразований полости рта - люминесцентную стоматоскопию. Об этом напоминает пресс-служба областного Минздрава.

Как рассказал глава ведомства Максим Забелин, процедура является быстрой и безболезненной. Если специалист выявляет патологические изменения в тканях, то пациента направляют на углубленную диагностику. С начала года в регионе онкоскрининг полости рта прошли почти 300 тысяч человек. У 454 были выявлены отклонения от нормы, они были направлены к врачу-онкологу.

Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач направляет лампу в полость рта и так выявляет патологии - любое отклонение от нормы светится иначе. Диагностика доступна бесплатно.