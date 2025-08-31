Врач предупредил о продукте, который может привести к пересадке печени

Употребление ядовитых грибов может привести к пересадке печени, предупредил россиян заведующий хирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Артем Монахов. Об опасном последствии он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, в некоторых грибах содержатся яды, вызывающие токсическое поражение печени, которое проявляется в виде печеночной энцефалопатии. Монахов уточнил, что это состояние, когда печень перестает работать, а в организме накапливаются вредные вещества, поражающие центральную нервную систему. Оно влечет высокие риски когнитивных нарушений, психических расстройств, слабость, тремор, кому и даже летальный исход, перечислил собеседник «Ленты.ру».

«В самых тяжелых случаях единственным спасением может стать экстренная трансплантация печени, но счет здесь будет идти на часы. Состояние больного в этом случае, как правило, критическое, поэтому необходимо оперативно направить его в трансплантационный центр. В случаях с детьми возможна пересадка части печени от родственного донора. В нашей практике встречались такие случаи: буквально в прошлом году нам удалось спасти девочку из Екатеринбурга, для которой донором стала мама», — поделился специалист.

