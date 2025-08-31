Рассказываем, как обезопасить себя в путешествии.

«Отдых на природе и дальние поездки часто сопровождаются рисками для здоровья, особенно со стороны пищеварительной системы. В путешествиях еда портится быстрее, гигиена часто становится менее строгой, и в результате внезапное расстройство желудка может испортить даже самый долгожданный отпуск. Но как понять, с чем именно вы столкнулись: с обычным пищевым отравлением или с кишечной инфекцией, например, ротавирусом? Разбираемся в материале», — Светлана Бурнацкая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Как отличить пищевое отравление от кишечной инфекции?

Симптомы у обеих проблем схожи: внезапная слабость, боли в животе, рвота, возможный понос и повышение температуры. Однако различия всё же есть — и они важны, чтобы правильно среагировать и вовремя обратиться к врачу.

Пищевое отравление чаще всего связано с употреблением некачественных или испорченных продуктов. Это может быть салат с майонезом, пирожки с вокзала или мороженое, которое растаяло и замёрзло снова. Температура при этом либо отсутствует, либо повышается ненадолго, максимум на сутки. Рвота, как правило, бывает кратковременной и приносит облегчение, а боли в животе после неё ослабевают. Стул может остаться нормальным или измениться всего на день. Через сутки-двое при правильном питьевом режиме и щадящей диете самочувствие обычно улучшается.

Кишечная инфекция, особенно ротавирус, развивается чуть иначе. Она начинается с внезапного ухудшения состояния: поднимается высокая температура (часто до 39°C и выше), появляется многократная рвота, сохраняется сильная слабость, боли в животе носят спастический, приступообразный характер и могут сохраняться до нескольких дней. Диарея при этом стойкая, длится три-пять дней и дольше, стул — водянистый, часто со зловонным запахом, сероватого или зеленоватого оттенка. Температура может спадать и возвращаться снова. В таких случаях необходима консультация врача — особенно у детей.

Основное отличие между отравлением и кишечной инфекцией — в выраженности общей интоксикации и длительности симптомов. При отравлении организм быстро справляется с токсинами, при инфекции — борется с активным вирусом или бактериями, что требует времени и сил.

Меры профилактики

В путешествиях особенно важно соблюдать элементарные меры профилактики:

пить только бутилированную воду;

тщательно мыть руки;

не употреблять продукты, вызывающие сомнения, и избегать уличной еды в жару;

маленьким детям лучше заранее пройти вакцинацию от ротавируса — она снижает риски тяжёлого течения заболевания, особенно при поездках за границу.

Когда обращаться к врачу?

Если у ребёнка или взрослого появились симптомы кишечного расстройства, важно начать с правильного питьевого режима: часто и понемногу, чтобы избежать обезвоживания. Подойдут вода, слабый сладкий чай, компот из сухофруктов или специальные солевые растворы. Из медикаментов — сорбенты. Остальное должен назначить врач, особенно если температура высокая, рвота продолжается или состояние не улучшается через сутки.

Бережное отношение к себе, разумные меры профилактики и внимательность к симптомам — залог безопасного отдыха в любой точке мира.