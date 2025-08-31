Женщина три месяца не может избавиться от последствий лихорадки чикунгунья

Россиянка три месяца не может избавиться от последствий лихорадки чикунгунья, которой она заразилась на Шри-Ланке.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, девушка заболела еще в мае. Медики на Шри-Ланке пытались это скрыть, убеждая россиянку, что она просто простыла. Подтвердить чикунгунью смог только врач из частной клиники, которого девушка вызвала самостоятельно.

После возвращения в Россию туристка пыталась долечиться, но спустя три месяца она продолжается сталкиваться с осложнениями.

Девушка жалуется на ежедневную боль в суставах и сильно ослабший иммунитет.

Напомним, лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы кровососущих насекомых.

