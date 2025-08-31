Врач назвала возможные причины «географического языка»

Врач-стоматолог клиники «Медицина и гармония» Татьяна Морозова рассказала о таком заболевании слизистой языка, как десквамативный глоссит, известном также как «геграфический язык».

Это болезнь языка, при которой появляются гладкие ярко-красные участки с чётким белым краем, а также трещины и бороздки. Это происходит из-за того, что эпителий языка начинает отслаиваться неравномерно.

Врач объяснила, что человек с десквамативным глосситом может чувствовать жжение и покалывание на языке. Ему может быть трудно есть, и его вкус может измениться. Так или иначе, стоит обратиться к врачу.

Эта болезнь бывает двух видов: первичный глоссит, когда язык повреждается механически, из-за хронической травматизации языка зубами, протезами и прочее; вторичный глоссит, когда болезнь появляется из-за общих проблем со здоровьем, в том числе болезней ЖКТ, гепатитов и холецистита и т.п.

Вторичный глоссит — результат нехватки витамина В, так как при указанных болезнях кишечника плохо усваивается. И это может плохо сказаться на коже и слизистых, включая язык.

Также десквамативный глоссит может появиться из-за аутоиммунных болезней, таких как системная красная волчанка или системная склеродермия. Эти болезни поражают весь организм и могут вызвать воспаления.

Кроме того, болезнь может возникнуть из-за гриппа, скарлатины, брюшного тифа, а также из-за паразитов или дисбактериоза.

