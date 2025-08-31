Невус Ито выявили у жительницы Нижегородской области. Эту редчайшую патологию обнаружили специалисты научного центра дерматовенерологии, сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Огромное темно-синее новообразование было у женщины на спине. Чаще всего это врожденная патология. Еще оно может появиться в детском возрасте или при половом созревании. Невус Ито сохранятся на всю жизнь, и на его месте может развиться меланома.

«Обнаружившая редкую патологию врач-дерматовенеролог Лариса Германовна говорит, что специфического лечения для невуса нет, но новообразование можно скрыть косметически или лазерным осветлением», — пишет Никонов.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали препарат, который борется со старением головного мозга.

