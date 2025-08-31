В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья на территории Российской Федерации. Об этом сообщил Первый случай заболевания был зафиксирован у туриста, вернувшегося из Шри-Ланки.

Как отмечают специалисты, поводов для паники нет: заболевание не передаётся от человека к человеку и распространяется исключительно через укусы инфицированных комаров. Угрозы массового распространения вируса в России в настоящее время не наблюдается.

Медики напоминают о мерах предосторожности при поездках в тропические регионы: рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и устранять возможные места размножения комаров — в частности, стоячую воду.

Лихорадка чикунгунья не представляет смертельной опасности, однако может вызвать серьёзные боли в суставах, которые сохраняются от нескольких недель до нескольких месяцев.