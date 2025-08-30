Хирурги рассказали о рисках пластики для юных

Сообщения о том, что юная дочка российской телеведущей Даны Борисовой, едва достигнув 18-летия, перекроила хирургическим путем тело — ягодицы, грудь (еще и нос, и губы «поправила»), повергли общественность в шок и заставили усомниться в адекватности ее мамы. О своих планах звездная мама с дочкой рассказывали на разных ток-шоу, однако люди надеялись, что женщине хватит ума, чтобы их не воплощать. Но никакие доводы экспертов их не переубедили. Мы обратились к врачам, чтобы узнать, в чем риски таких серьезных хирургических манипуляций с юными телами?

О последствиях пластики для организмов девушек, которым еще только предстоит стать матерями, «МК» рассказали ассистент кафедры хирургии МБФ Пироговского Университета Иван Андреевич Черепанин и врач-пластический хирург, косметолог Виктория Честных.

Дочке телеведущей, как она сама с гордостью вещает на каждом углу, провели пластическую операцию по исправление груди, откачали жир и увеличили ягодицы. Это был подарок любящей матери на совершеннолетие дочки в августе.

«У меня была операция на все тело. Я сделала подтяжку и изменила форму груди. А во время липоструктурирования мне выкачали жир из проблемных зон — это талия и бедра, увеличили ягодицы. Фигура шикарная получилась».

Девочка, судя по всему, считает, что «обретенная красота» стоила таких жертв с ее стороны — ведь подобные операции, да еще и не одна, сами по себе тяжелы, а еще и последует реабилитационный период. И это уже не говоря о вреде наркоза, который не стоит делать лишний раз, если только нет жизненных показаний.

«Я боялась собаку отправлять на операцию под общим наркозом, а тут ребенка не жалко!» — такие мнения высказывают россияне в обсуждениях под этой новостью.

На днях девочка выложила свои видео из клиники. На первом она «машет» рукой подписчикам с больничной койки, объясняя свой немного заплетающийся язык тем, что она после операции, зато «отоспалась после наркоза». Видно, что ей тяжело, но она пытается бодриться. На втором ролике девчушка выглядит гораздо живее. Она буквально светится от счастья. Еще бы, ведь у нее прямо в больнице берут интервью съемочные группы…

«Организм до 18 лет еще не созрел как анатомически, так и в плане обменных процессов, поэтому пластические операции детям делать нельзя — если только они не носят реконструктивный характер, — объясняет ассистент кафедры хирургии МБФ Пироговского Университета Иван Черепанин. — То есть, как правило, пластические операции до совершеннолетия — реконструктивные, по медицинским показаниям: нарушения дыхания, функциональности, и так далее. Хотя детские хирурги, например, могут выполнять эстетическую отопластику (коррекцию формы, размера ушных раковин). Но такие операции могут делать только хирурги с лицензией на детскую хирургию, без лицензии они запрещены».

После 18 лет уже можно делать любые операции. Если показатели предоперационных анализов без отклонений от нормы, если нет никаких хронических заболеваний, вредных привычек и есть допуск на операцию после прохождения обследования — это значит, что эти операции можно делать.

Другое дело, что психоэмоционально, я считаю, пациенты могут быть не всегда зрелыми к этому возрасту, они не могут полноценно быть готовыми к процессу реабилитации. Поэтому я считаю, что идеальный возраст с точки зрения зрелости, готовности к операции, реабилитации и так далее — это 20-21 год, не раньше.

Что вы можете сказать юным девушкам, если они хотят повторить «подвиг» дочки телеведущей?

— Я выполнял такие операции 18-летним девушкам, но я считаю, что все-таки психоэмоционально пациенты готовы к ним в более позднем возрасте, с 20-21 года. Многие подростки смотрят на своих кумиров, хотят быть на них похожими, хотят поскорее повзрослеть, но они не отдают себе отчета в том, что пластическая операция — это не только красивый результат, это не случается по мановению волшебной палочки. За этим результатом еще стоит процесс реабилитации, а сама операция не так легка, как кажется. Но это всегда остается с другой стороны кулис. Есть болевые ощущения, дискомфорт, и многие девочки, вероятно, просто не знают об этом.

Врач-пластический хирург, косметолог Виктория Честных, со своей стороны объяснила нам, чем вредны такие хирургические вмешательства для юных, нерожавших девушек.

— В 17 лет еще организм еще недостаточно сформирован, поэтому после таких операций могут наблюдаться какие-то эндокринные нарушения, — предупреждает она. — Мы все знаем, что жировая ткань играет довольно важную роль в женском гормональном здоровье, поэтому такие операции я бы не рекомендовала юным девушкам. Я бы рекомендовала проводить их только после родов, потому что эффект от такой операции при гормональных перестройках, при беременности и так далее снижается. Это, во-первых.

Второй момент. В 17 лет с психиатрической, с психологической точки зрения, человек еще недостаточно сформирован. В подростковом возрасте нередко может наблюдаться «дисморфофобия» — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или какой-то особенностью своего тела. Человек смотрится в зеркало и видит в себе те недостатки, которые другие не замечают. Поэтому я бы не рекомендовала такие операции несовершеннолетним еще и по этой причине: они могут негативно повлиять на их дальнейшее психическое развитие.

И третий момент касается операций в таком возрасте на груди. Часто вижу случаи, когда девушки, устанавливая импланты в очень раннем возрасте, в 17-19 лет, потом к 30 годам начинают жалеть об этом, признают, что сделали ошибку. Почему? Потому что опять-таки и ментально, и физически женщина приобретает свой, скажем так, завершенный, истинный вид ближе к 25-30 годам. К этому возрасту уже складывается понимание своего тела, эстетики своей фигуры. Многие вынимают импланты, потому что сталкиваются с проблемой того, что ткани груди перерастянуты, и нужно делать уменьшение кожного лоскута, либо заполнять эти места жиром, делая липофилинг, то есть, потребуются дополнительные хирургические вмешательства.

Ну, а если обратиться в соцсети за «гласом народа», то люди, мягко говоря, крутят пальцем у виска. Люди уверены: мама и дочка добиваются известности (мама напоминает о себе, а дочка — «начинающая») столь хайповым способом.

«Мама зарабатывает, как может, денежку на пиаре собственного ребенка. Своих сил не хватает, сама уже не интересна», — высказывают мнение пользователи Сети.

«Жуть какая! Маме необходима операция на мозг!», «Лучше бы букварь подарила или энциклопедию».