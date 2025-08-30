В Госдуме рассказали, возможно ли организовать чаевые для врачей

В Киргизии рассматривают возможность введения официальных благодарностей для медиков. Как отметил министр юстиций Киргизии, зампред кабмина Аяз Баетов, если официанту дают чаевые — это хороший тон, а если врачу — то взятка, а так быть не должно.

Инициативу по введению «чаевых» для врачей рассмотрит межведомственная комиссия Киргизии. Предполагается, что это поможет решить проблему с кадрами в региональных учреждениях. Такая сооплата их труда должна проводиться через кассу, чтобы полностью контролировать потоки.

Инициативу активно обсуждают в интернете. Медики пишут, что это просто маскировка системной проблемы, а вовсе не решение.

Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и зампред комитета Алексей Куринный считают «чаевые» взяткой, не лучшей идеей. Куринный добавил, что нужно наводить порядок с оплатой труда в госучреждениях, делать зарплату конкурентной относительно того, что могут получать медики в частных организациях, и тогда не нужно будет изобретать варианты сооплаты, передает Telegram-канал «Медицинская Россия».

