В России проведут подчищающую иммунизацию от краснухи

С 1 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года регионам рекомендовано провести подчищающую иммунизацию от краснухи, сообщили в Роспотребнадзоре.

© РИА Новости

«Руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ рекомендуется организовать в регионах проведение подчищающей иммунизации против краснухи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прививать от этого заболевания будут женщин и девушек фертильного возраста, которые ранее не были вакцинированы, а также тех, кому прививка была сделана только один раз. Прививка рекомендуется и при отсутствии сведений о вакцинации, но не нужна, если человек переболел краснухой, поскольку у перенесших эту инфекцию в большинстве случаев формируется иммунитет к ней на всю жизнь.

Между тем, краснуха особенна опасна для беременных женщин, поскольку заболевание приводит к различным порокам у будущего ребенка вне зависимости от тяжести протекания инфекции.

В Роспотребнадзоре считают, что дополнительная иммунизация позволит сформировать устойчивый коллективный иммунитет к этой инфекции. В 2024 году в России число заболевших краснухой резко увеличилось. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, отмечают в ведомстве. С мая отмечается снижение заболеваемости более чем в 2 раза, при этом болеют краснухой преимущественно не привитые граждане.