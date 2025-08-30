Эксперт дал рекомендацию людям с хроническими заболеваниями

Речь идёт о хронических заболеваниях.

© РИА Новости

Физические недуги могут быть вызваны ментальными процессами и оказывать на них влияние.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьёва.

«Точно необходимо [обращаться к психологу — прим. ГМ], если у вас серьёзные проблемы со здоровьем. Не вирусная этимология. Но если у вас есть заболевания хронические, которые вас беспокоят, они совершенно точно очень серьёзно могут быть связаны с вашими психическими процессами. Либо ваши психические процессы активируют эти заболевания и провоцируют их, либо эти заболевания уже научились угнетать и влиять на ваши психические процессы. Вот эту связку нужно исключать. Ваша психика должна поддерживать ваше телесное, ваше тело должно быть в полном контакте с вашей психикой».

Ранее эксперт призвала не «бояться» молодых психологов. Им свойственно уделять много внимания проблеме человека и деликатно с ней работать.