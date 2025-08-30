Россиянка рассказала, как три месяца боролась с лихорадкой чикунгунья

Россиянка несколько месяцев пытается преодолеть последствия лихорадки чикунгунья. По данным Шри-Ланку в мае.

© Lenta.ru

Сама она рассказала, что в первые дни заболевания столкнулась с сильной болью в суставах и высокой температурой, достигавшей 40 градусов. Однако местные врачи якобы пытались списать ее недомогание на простуду. В итоге диагноз подтвердил специалист из частной клиники, которого женщине пришлось вызывать самостоятельно.

В течении прошедших с момента возвращения в Россию трех месяцев состояние пациентки улучшилось, но она все еще не может до конца справиться с последствиями болезни. В частности, у нее все еще болят суставы, а также ослаб иммунитет. При этом специфического лечения от лихорадки чикунгунья не существует, а терапия направлена на устранение симптомов.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров объяснил, что чикунгунья переносится комарами, а от человека к человеку не передается. Кроме того, эта лихорадка не относится к тяжелым смертельным заболеваниям и протекает как среднетяжелая форма гриппа.