Хирурги удалили пациентке опухоль, занимавшую почти всю брюшную полость

В Кемерове врачи-онкологи провели сложную операцию по удалению огромной двусторонней опухоли яичников у пожилой пациентки. Новообразование, достигавшее в диаметре около 40 см с каждой стороны, заполняло практически всю брюшную полость и сдавливало внутренние органы, вызывая сильные боли и затруднение дыхания.

Как сообщили в телеграм-канале "Онкологическая служба Кузбасса", женщина заметила увеличение живота еще весной, но не придала этому значения. Ситуация резко ухудшилась спустя несколько месяцев, когда возникли интенсивные боли и чувство распирания в груди.

Хирурги отделения онкогинекологии успешно провели гистерэктомию и омэнтэктомию, удалив опухоль. Гистологический анализ подтвердил злокачественный характер новообразования.

В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке. В дальнейшем ей предстоит пройти курс химиотерапии.

