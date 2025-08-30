Эксперт призвал «оттачивать» систему здравоохранения в России

Заменяя врачей, медсёстры и фельдшеры «ходят по тонкому льду».

Любые ошибки могут лечь на их совесть «тёмным кармическим пятном». Медицинская помощь должна быть чётко регламентирована, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Николай Прохоренко.

«И вопрос замены медсестрой и фельдшером врача упирается ровно в регламенты, когда на самом деле это возможно функционально. Но когда этого нет, когда нет возможности действительно оказать помощь, медсестра, заменяя врача, должна прекрасно понимать, что она ходит по тонкому льду. И вопрос даже не в личной ответственности, а просто в общегуманитарной, потому что из-за несвоевременного направления пациента, которое требует сугубо врачебной помощи на другом уровне оказания. Оно просто ляжет тёмным пятном кармическим на совесть того человека, который это допустит. Понятно, что это не от хорошей жизни, понятно, что в некоторых случаях это возможно, но это нужно сопроводить достаточно чёткими регламентами, очень бережно и внимательно рассматривать все случаи, которые приводят к отклонениям в качестве оказания медицинской помощи. И только после этого эту систему нужно оттачивать и оттачивать».

Ранее в ГД напомнили о возможности замены врачей фельдшерами с 1 сентября. Это будет возможно в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия на рабочем месте, пояснила член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова.