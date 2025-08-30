Врачи вернули к жизни мать с эклампсией и спасли крошечного младенца

В Сургутском Центре охраны материнства и детства врачи спасли жизнь матери и ее ребенка после сложнейших родов. 26-летняя женщина на 28 неделе беременности была экстренно госпитализирована с тяжелой формой эклампсии, опасным осложнением беременности, рассказал в телеграм-канале Роман Паськов, глава Депздрава ХМАО.

Медики приняли решение о немедленном кесаревом сечении. Для стабилизации состояния роженицы, находившейся в критическом состоянии, была привлечена команда специалистов, включая неврологов и реаниматологов из Москвы. Благодаря применению метода очистки крови – гемодиафильтрации – удалось вывести женщину из комы.

Сейчас новорожденная девочка весом всего 930 граммов находится под постоянным наблюдением врачей в реанимации. Глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов отметил высочайший профессионализм сургутских медиков, которые совершили настоящий подвиг, спасая две жизни.

Стоит отметить, что эклампсия – опасное осложнение беременности, родов и послеродового периода, характеризующееся судорогами и крайне высоким артериальным давлением, представляющим угрозу для жизни матери и ребенка.

