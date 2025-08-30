Доктора спасли от паралича мужчину, на которого упал тяжелый груз

Врачи Травматологической больницы № 36 Екатеринбурга спасли 20-летнего мужчину, на которого с высоты обрушился плохо закреплённый груз. Пострадавшего с тяжёлыми травмами прямо со стройплощадки экстренно доставили в профильное учреждение здравоохранения. Благодаря усилиям медиков и долгому комплексному лечению пациент избежал паралича и снова начал двигаться.

Широкий комплекс передовых технологий экстренной медицинской помощи, а также эффективная терапия при самых тяжёлых состояниях, травмах и заболеваниях доступны уральцам благодаря действию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Когда 20-летний мужчина поступил в Травматологическую больницу № 36 Екатеринбурга, врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Были нарушены чувствительность и двигательные функции конечностей, пострадали внутренние органы. Чтобы сохранить пациенту жизнь, медики незамедлительно начали подготовку к высокотехнологичной операции.

«Бригада специалистов провела хирургическую декомпрессию нервных структур позвоночника, удалила отломки повреждённых тел позвонков. Врачи устранили деформацию и стабилизировали повреждённый сегмент при помощи системы металлофиксаторов — специальных винтов и стержней, удерживающих позвоночник в анатомически правильном положении», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Травматологической больницы № 36 Дмитрий Севостьянов.

В течение 9 дней молодой человек находился на искусственной вентиляции лёгких, а после того, как сознание к нему вернулось, сотрудники учреждения здравоохранения ещё целый месяц боролись с последствиями тяжелейшей травмы. Благодаря выбранной тактике ранней активизации и вертикализации пациента его двигательные функции начали восстанавливаться, что является большой удачей при таких масштабных повреждениях. Эффект терапии закрепляли массажем, комплексом лечебных упражнений и электростимуляцией конечностей.

В настоящее время мужчина выписан из стационара в удовлетворительном состоянии и направлен на интенсивную реабилитацию.