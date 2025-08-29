Ростех досрочно поставил 22,5 млн доз вакцин против гриппа

Холдинг "Нацимбио" Ростеха досрочно поставил в российские регионы первые 22,5 млн доз препаратов против гриппа. Детская вакцина "Совигрипп" была доставлена в лечебные учреждения на месяц раньше срока, сообщил Ростех.

«В этом году для проведения прививочной кампании первая партия детской трехвалентной вакцины "Совигрипп" поступила в больницы на месяц раньше графика. Уже к концу августа регионы получили 4,3 млн доз этого препарата - почти 55% от всего объема поставок. Также в медицинские учреждения на 10 дней с опережением графика поступили вакцины для взрослых, в том числе 9,7 млн доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс квадри"», — говорится в сообщении.

В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) регионы РФ получают отечественные вакцины "Совигрипп" и "Ультрикс квадри", выпускаемые на предприятиях холдинга "Нацимбио", а также "Флю-М", производимую в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС).