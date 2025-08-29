Врачи из красногорской больницы смогли сохранить 74-летней пенсионерке глаз, который повредился в результате инцидента с кошкой. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«Инцидент произошел, когда пациентка хотела отодвинуть свою кошку, которая улеглась на ее груди. Без того опасную травму осложнял факт, что животное задело рубец от ранее проведенной операции по замене хрусталика. Именно в этом месте и произошел разрыв роговицы», — уточнили в ведомстве.

Важность операции заключалась в том, что второй глаз пациентки не функционировал уже много лет. Из-за этого на спасение единственного зрячего органа врачи бросили все силы.

«Ушили рану и восстановили глазное яблоко. С учетом серьезности травмы нам успешно удалось сохранить пациентке предметное зрение», — подытожили в пресс-службе.

