В Подмосковье спасли мужчину, который лечил аритмию красным вином

Врачи Домодедовской больницы спасли 62-летнего мужчину, который пытался выправить сердечный ритм, употребляя спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

© Газета.Ru

Пожилой мужчина поступил в кардиологическое отделение медучреждения по скорой помощи. Он рассказал, что пытался остановить аритмию путем приема пяти бутылок красного вина.

«В ходе обследования была диагностирована фибрилляция предсердий – нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро, а не согласованно. Было принято решение назначить бета-блокаторы и антикоагулянты», — рассказал заведующий кардиологическим отделением больницы Павел Краснов.

По словам медика, несвоевременное обращение за помощью могло привести к развитию сердечной недостаточности и инсульта, а большая доза алкоголя — к острому панкреатиту.

Краснов отметил, что состояние пациента удалось стабилизировать, сейчас он продолжает лечение в стационаре.