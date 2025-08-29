Женщина с мужским набором хромосом раскрыла неожиданные факты о себе

Джеки Бланкеншип из США родилась с мужским набором хромосом, но с абсолютной невосприимчивостью к мужским половым гормонам. Четыре неожиданных факта о своем необычном теле и о том, как она сумела стать матерью, американка раскрылав беседе с Metro.

40-летняя Бланкеншип выглядит как женщина и с самого рождения ни у кого не возникало сомнений в ее поле. Однако, когда ей было четыре года, родители провели генетический тест и узнали, что у нее есть X и Y хромосомы.

«Кажется, я восприняла это хорошо. Я не понимала, как это на меня повлияет и никогда не задавала вопросов», — вспоминает Джеки.

Лишь став старше, она решила больше интересоваться своим состоянием и рассказывать о нем другим. Первым неочевидным фактом она назвала то, что ее тело на вид абсолютно женское, но внутри оно отличается. До 15 лет у нее были яички, вырабатывающие гормоны, благодаря которым ее тело развивалось по женскому типу без гормональной терапии. По ее словам, когда у нее выросла грудь, их удалили, чтобы исключить риск рака.

Бланкеншип также рассказала, что у нее нет волос на теле. Она объяснила, что растительность в паху и подмышках растет из-за тестостерона, а ее организм его не воспринимает.

Еще одна особенность — это секс. Американка подчеркнула, что может заниматься любовью, но для этого нужно приложить усилия.

«У моего влагалища нет шейки матки, оно похоже на маленький мешочек. Его расширяют, чтобы сформировать вагинальный канал», — утверждает женщина.

По ее словам, сейчас у нее нет проблем с интимной жизнью, но это может измениться, если не вести регулярную половую жизнь.

Наконец, Джеки отметила, что она, как и большинство людей с ее диагнозом, бесплодна. Тем не менее она сумела стать матерью. Женщина отметила, что ее дочь появилась на свет благодаря процедуре ЭКО и сестре, которая согласилась выносить ребенка.

