В России запустят систему для отслеживания фармсубстанций

Минпромторг России запустит систему для отслеживания ингредиентов фармацевтических субстанций. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" замглавы министерства Екатерина Приезжева.

«У нас планируется в сентябре 2025 года введение в промышленную эксплуатацию системы прослеживания фармсубстанций. Эта система будет реализована внутри системы маркировки», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что система позволит подтверждать фактическое производство лекарственных средств, на которые Минпромторгом России выдан документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса лекарственных средств для медицинского применения, на территории ЕАЭС, в том числе подтверждение стадий производства фармсубстанций.

«Информация будет о фармсубстанциях, которые закупаются, и о тех, которые производятся в России, об ингредиентах, из которых они состоят. Все эти данные будут передаваться в отдельные компоненты системы маркировки», — пояснила замминистра.

Система маркировки лекарств в России введена с 1 июля 2020 года. Маркировка позволяет отслеживать оборот каждого препарата, получать уверенность в его качестве. Работа маркировки направлена на сокращение количества нелегальных препаратов на рынке. Продукция, которая не соответствует государственным стандартам, легко идентифицируется, что позволяет эффективнее бороться с ее распространением.

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.